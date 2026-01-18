В центре Москвы ликвидируют возгорание в жилом доме

Фото: © РИА Новости

В здании загорелись межэтажные перекрытия.

В центре столицы ликвидируют возгорание в жилом доме. Информация о пожаре поступила в Главное управление МЧС России по Москве. Пылает дом 5 на улице Татарская.

По данным огнеборцев, идет скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком здания. Жильцы самостоятельно покинули подъезд до прибытия сотрудников МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в результате возгорания в частном доме в селе Намцы. Об этом сообщала пресс-служба прокуратуры региона. В момент пожара взрослых в здании не было, установленным обвиняемым инкриминируют часть 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Также ране 16 января на Камчатке из-за непогоды сгорело частное жилье. Пожарные не смогли добраться до места ЧП, так как их техника увязла в сугробах. Пожарные добрались до места пешком, однако к тому моменту дом сгорел дотла.

