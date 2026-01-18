Фото, видео: Егор Алеев/ТАСС

Крещение Господне — один из важнейших православных праздников.

В Москве и Подмосковье начались крещенские купания. На кадрах прямой трансляции 5-tv.ru можно увидеть, как верующие отважно окунаются в ледяные проруби.

Православные россияне 19 января отмечают Крещение Господне, один из важнейших религиозных праздников. Накануне, в Крещенский сочельник Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию — Литургию Василия Великого, затем чин Великого освящения воды. В Храме Христа Спасителя и других храмах страны проходит всенощное бдение.

По всей стране верующие принимают участие в традиционных крещенских купаниях. В Москве подготовлено для этого 40 площадок. Купели открыты с 18 января 18:00 и будут работать до 18:00 19 января.

Площадки для купания есть в парках «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», «Фили», «Митино» и Воронцовский парк, Серебряный бор, природно-исторический парк «Москворецкий», в зоне отдыха «Левобережье», музее-заповеднике «Царицыно». Искупаться можно на Большой Головинском, Дворцовом, Северном Терлецком, Борисовских и других прудах столицы. На Москве-реке купели организованы в Филевской пойме и в поселке Рублево.

Верующие окунаются в проруби в специально оборудованных местах под присмотром работников специальных служб. Рядом организованы дежурства МЧС, полиции и «Скорой помощи». Правоохранители патрулируют водоемы, чтобы пресекать несанкционированные попытки искупаться в неположенном месте.

Крещение Господне

Праздник посвящен крещению Господа пророком Иоанном Предтечей в реке Иордан. В этот момент на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный».

Впервые людям явлена Святая Троица в полном составе. Бог‑Отец — это голос с небес, Бог‑Сын — Иисус Христос, Бог‑Святой Дух — голубь. Крестившись, Иисус не стал Богом, а лишь открыл себя собравшимся у Иордана.

