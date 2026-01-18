Вильфанд предупредил россиян о температуре воды в проруби на Крещение

Температура воды в прорубях на Крещение будет от 1 до 4 градусов

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Диапазон будет почти одинаковым по всей стране.

Температура воды в проруби на Крещение составит 1-4 градуса. Такой диапазон будет наблюдаться практически по всей России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru писал, что самое сильное похолодание в период Крещения ожидается в Забайкальском крае и Иркутской области. В этих регионах прогнозируются самые низкие температуры в Крещенскую ночь. Об этом сообщала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ночью в Забайкалье и Иркутской области может установиться температура воздуха до -35 и -40 градусов. В светлое же время суток в этих районах, как и в других частях Сибири, термометры покажут от -28 до -33 градусов.

В ряде других субъектов России также спрогнозировали значительное похолодание. В частности, в Омской, Томской и Тюменской областях температура опустится до -36 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее также отметил, что Москву и Подмосковье к 19 января ожидает похолодание до минус 30 градусов.

