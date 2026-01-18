ЕС может пригрозить США закрытием военных баз из-за споров о Гренландии

Фото: 5-tv.ru

Для Брюсселя это возможный рычаг давления на Вашингтон.

Евросоюз может ликвидировать военные базы США на своей территории, если Вашингтон приобретет Гренландию. Об этом сообщило издание The Economist.

При этом часть стран вполне может выступать за сохранение баз США в качестве гарантии безопасности в регионе. Однако другая сторона может рассматривать перспективу закрытия военных объектов как рычаг давления на Вашингтон.

Кроме того, как отметили авторы статьи, страны ЕС также могут более категорично относиться к деятельности американских технологических компаний. Соответствующую политику Брюсселю придется вести по причине экстренного увеличения оборонных расходов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля вводит 10-процентные пошлины на товары из ЕС, чтобы стимулировать достижение договоренностей по покупке Гренландии Вашингтоном. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Европа ответит на пошлины «скоординированно» и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию со своими европейскими партнерами.

