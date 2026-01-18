Каллас посоветовали не пить перед тем, как писать посты в соцсетях

Кирилл Дмитриев: Каллас не стоит пить перед тем, как писать посты

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Глава дипломатии ЕС сделала неосторожное заявление.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии Европейского Союза (ЕС) Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в социальной сети X.

На своей странице российский чиновник иронично высказался по поводу новой публикации европейского лидера, в которой Каллас позволила себе угрожать США. Сделала она это после того, как узнала, что Америка поднимет пошлины в отношении стран ЕС из-за проводимых ими учений на фоне непрекращающихся слухов о покупке Гренландии.

«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они „станут беднее“ — не демонстрация силы, о которой вы думаете», — написал Дмитриев.

До этого Кая Каллас заявила, что мир находится в сложной ситуации, поэтому самое время начать прикладываться к бутылке.

Как ранее писал 5-tv.ru, глава дипломатии ЕС перепутала высокопоставленных чиновников США.

