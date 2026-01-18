В австрийских Альпах погибли пять лыжников при сходе лавин

Фото: 5-tv.ru

Снежные обвалы произошли в районах Бад-Хофгастайн и долины Гаштайн.

Пять человек стали жертвами схода двух лавин в регионе Понгау федеральной земли Зальцбург на западе Австрии. О трагедии сообщил телеканал CNN со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Первый инцидент произошел в районе Бад-Хофгастайн на высоте около двух тысяч двухсот метров. Под снежной массой оказалась женщина-лыжница. Спасатели извлекли ее из-под завалов, однако реанимационные мероприятия результата не дали — пострадавшая скончалась.

Спустя примерно полтора часа в долине Гаштайн сошла вторая лавина. Под снегом оказалась группа из семи лыжников. Четверо погибли на месте, еще двое получили травмы, при этом состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Один человек не пострадал.

К месту происшествия оперативно направили четыре спасательных вертолета, подразделения горных спасателей, а также кинологические расчеты Красного Креста. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов в сложных погодных условиях.

