Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года

В настоящее время поисковый отряд работает со специальными службами только в консультативном формате.

Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, которые пропали в горной местности Партизанского района Красноярского края в сентябре 2025 года, после схода снега и потепления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно, мы вернемся к активному поиску семьи Усольцевых», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи. По его мнению, в заснеженной тайге мог произойти фамилицид — акт насилия, при котором человек убивает свою супругу и детей, после чего зачастую сводит счеты с жизнью. Эти подозрения возникли не на пустом месте, а на основе многолетнего общения и странного поведения главы семейства.

Особую тревогу у друга вызвали слова бизнесмена о том, что «погибшие в горах будут жить вечно». Кроме того, покупка ножа перед роковым походом была не случайностью, а подготовкой к преступлению., считает друг Усольцева.

