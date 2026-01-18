Bloomberg: Трамп требует от стран $1 млрд за место в «Совете мира» по Газе

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Американский лидер рассматривает совет как замену ООН?

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультимативное требование для стран, желающих получить постоянное членство в «Совете мира» по Сектору Газа: минимальный финансовый взнос в размере одного миллиарда долларов. Об этом сообщило британское агентство Bloomberg, ссылаясь на проект устава организации и дипломатические источники.

Структура новой организации предусматривает фактически неограниченную власть председателя, которым станет сам Трамп. Документ описывает механизм, напоминающий «покупку» влияния: каждая страна, входящая в состав совета, будет ограничена тремя годами и зависеть от воли председателя.

Однако это ограничение снимается для тех государств, которые в течение первого года внесут в бюджет совета более одного миллиарда долларов. В таком случае их членство станет постоянным.

«Решения будут приниматься большинством голосов, причем каждое присутствующее государство-член будет иметь один голос, но все решения будут подлежать утверждению председателем», — говорится в проекте.

Эта инициатива имеет и стороннюю критику. Многие обеспокоены тем, что американский лидер пытается создать альтернативу или соперника ООН, в адрес которой он давно негативно высказывается.

