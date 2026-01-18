От атак в Черном море до обысков в раде: Украина оказалась в эпицентре сразу нескольких скандалов

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политические разборки Незалежной совпали с очередным блэкаутом и дефицитом управленческих решений в энергетическом секторе страны.

Украина как будто уверовала, что ей все нипочем, и продолжает искать границы допустимого.

Уже в новом году несколько задержаний террористов, которые готовили диверсии на территории России по заданию украинских спецслужб, — это уже можно назвать рутиной. Киев давно сделал ставку на террор. Ставка изначально проигрышная, но такое упрямство говорит скорее о симптомах болезни. Но мы это знали. Только вот болезнь прогрессирует.

В Черном море 13 января украинские дроны атаковали два танкера, которые шли к нефтяному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска. Его и раньше бомбили дронами. Но КТК — это международный консорциум, куда входят Казахстан, Нидерланды, Великобритания, Оман, Италия и США, конечно. И вот именно американские интересы конкретно атаковал Киев в этот раз. Судно Delta Harmony было зафрахтовано компанией Chevron — американской компанией. Суда получили незначительные повреждения, но сам факт. Американцы под сознательным украинским ударом. Потеряли страх в Киеве? Уверовали в Европу? Что защитит? Или что снова все сойдет с рук? Ну, из серии «какой с убогого спрос».

Эти слова могут подойти и президенту Республики Молдова Майе Санду, которая на этой неделе, похоже, предприняла попытку обойти своего друга, главу киевского режима Владимира Зеленского, в выражении крайней признательности Европе. Она буквально заявила, что, будь ее воля, она бы провела референдум и проголосовала за присоединение Молдавии к Румынии. Это говорит президент независимой страны. Вы только представьте, что вы голосуете за кандидата, который обещает поднять уровень жизни, повысить зарплаты, наказать преступников. В общем, вы голосуете за Молдову, а потом раз — и вы в Румынии! Ну, это же предательство. В любой Конституции любой страны мира — это, как ни крути, измена. Хотя возвращаемся на Украину.

Там на этой неделе с неистовой силой заиграли в игру «в любой непонятной ситуации сажай (лидер фракции „Батькивщина“ в Верховной раде Украины — Прим. Ред.) Тимошенко!» Ту самую Юлю с косой. Да, она до сих пор в политике и, как оказалось, влияет на что-то, а точнее, мешает Зеленскому принимать в Раде нужных людей и нужные законы. Знаете, самая долгая мыльная опера в истории «Путеводный свет» — 18 262 серии, у украинского «мыла» есть все шансы побить этот рекорд.

И тоже с помощью режиссеров и сценаристов из США. Новая серия киевского коррупционного чтива в материале корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Загранпаспорт сдать. 33 миллиона гривен залог. Электронный браслет на щиколотку. «Газовая королева», она же «оранжевая принцесса Майдана», Юлия Тимошенко в знакомой для себя обстановке.

«Я буду тут до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима», — заявила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

В ее кабинет пришли с обыском 13 января. Это уже будет третья попытка посадить даму с косой.

В протоколе сорок тысяч долларов наличными. Ее лицо антикоррупционеры скромно замазали, хотя, казалось бы, что там мазать, от кого скрывать? Фирменный калач на голове хорошо видно.

За день до обыска НАБУ опубликовало аудиозапись. Она стала детонатором. Голос, который знает вся Украина. Но говорит она шепотом и на запрещенном русском языке. Предлагает деньги за голос депутата.

«У нас один месяц — это считается две сессии. То есть мы платим десять за две сессии, платим предоплатой», — говорила Тимошенко.

Кого вербовала Тимошенко за скромные десять тысяч долларов, НАБУ не называет. Но цели ясны: судьбы министров. Именно 11 голосов ее фракции 13 января при поддержке оппозиции, теперь получается, что не исключено, подкупленной, отправили в отставку главу СБУ Василия Малюка. В тот же день «Батькивщина» заблокировала и ключевые кадровые решения Зеленского. Не хватило голосов. В итоге в этот день Украина осталась без министра обороны, главы СБУ и министра энергетики.

В Киеве пятый блекаут за зиму. Майдан доскакался до того, что уже и министром назначить некого. Нет запчастей для ремонта, нет специалистов, как говорится, украли все до последней лампочки в энергосистеме.

«Украинский режим сегодня выжимает максимум из атомных станций. Они пытаются таким образом сохранить в работе свой военно-промышленный комплекс», — заметил политтехнолог, эксперт в атомной отрасли Ренат Карчаа.

А ведь деньги на электричество братья по оружию Киеву выделяли, и немалые.

«Например, строится завод. Заявленная стоимость — два миллиарда евро, никто эти расходы не проверяет. Затем этот завод уничтожается российским ударом или диверсией украинцев. И компания заявляет: «Немецкое правительство, вы гарантировали инвестиции», — отметил немецкий политолог Айке Хамер.

«Около 45-50 миллиардов были пропущены через различные европейские банки, в основном в Прибалтике. «Война — это рэкет», — посчитал американский профессор политологии Джеральд Сассман.

В ту же ночь 13 января с делом о подкупе депутатов пришли не только к Тимошенко, но и к главе правящей партии Давиду Арахамии, который пошел против близкого друга Зеленского, бывшего главы ОП Андрея Ермака.

«Сам Зеленский со своими помощниками, включая бывшего главу его офиса Ермака, причастны к хищениям», — отметил вице-президент института Шиллера Харли Шлангер.

Но Арахамии, похоже, лишь погрозили пальцем, молчит. А Тимошенко уже с трибуны Рады оправдывается.

«Они начали выворачивать все ящики, ну да, там какие-то сбережения небольшие есть, но они у меня в декларации», — заявила Юлия Тимошенко.

И ведь действительно немного нашли, сокрушаются те, кто знает толк в по-настоящему больших украинских деньгах.

«А что там? Много денег? Она же голодранка. 40 тысяч. За 40 тысяч столько кипишу, что ночью потревожили пожилую женщину?» — сказал предприниматель Игорь Коломойский*.

Уже ни для кого не секрет, что НАБУ и САП — структуры, контролируемые США. И сейчас детективы антикоррупционных ведомств при покровительстве Запада проводят попросту запугивание политических элит.

«Мы ставим в приоритет нашу работу и оперативную работу, поиск коррупционных преступлений», — сказал директор НАБУ Семен Кривонос.

Правда, тот же бизнесмен Тимур Миндич, с которого начались коррупционные скандалы и громкие отставки, того же министра энергетики, сейчас в Израиле, ни от кого не скрывается и неплохо себя чувствует. Какая коррупция?

«Началась война за парламент. Обратите внимание, кто принимал решение о том, чтобы забрать полномочия антикоррупционных органов — Юлия Тимошенко», — высказался бывший депутат Украины (2010–2014 гг.) Олег Царев.

Удивительно, но на следующий день после показательных обысков Рада «оттаяла» и сразу утвердила нового министра обороны.

Депутату Михаилу Федорову 34 года, выпускник «школы НАТО» на Украине, стажировался в США. Наглядный образец кадровой политики «Слуг народа».

«Это настолько доверенное лицо Зеленского, что он под его прикрытием занимался телефонным мошенничеством еще до начала СВО, и возбуждались уголовные дела, но он выходил сухим из воды», — отметил военный эксперт Игорь Витюк.

После победы Зеленского получил кресло министра цифровой трансформации. И он страну трансформировал. При Федорове на Украине расцвела целая сеть мошеннических кол-центров. Теперь вот возьмется за реформу ВСУ.

«Министерство обороны попадает в мои руки с минусом в 300 миллиардов, двумя миллионами находящихся в розыске украинцев и 200 тысяч дезертиров. Наша амбициозная цель — сделать Украину первой страной в мире, которая сможет прогнозировать и нейтрализовать вражеские атаки с помощью искусственного интеллекта», — заявил Михаил Федоров.

Электричество и тепло в дома пока запрограммировать не удается. Мэр Киева Владимир Кличко призывает людей покинуть город. Но все боятся: на выездах ведь блокпосты и ТЦК, которым как раз и надо поймать два миллиона уклонистов.

И пока в Киеве торгуются за судьбы министров, на местах понимают: надо торопиться. Более 300 тысяч долларов нашли у главы военкомата в Днепропетровской области. А командир взвода ВСУ решил открыть свой магазин. На продажу он выставил более 500 дронов со взрывчаткой. Получается, прав Коломойский*: не так уж много денег у пожилой женщины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.