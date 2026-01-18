Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

На фоне затяжного конфликта и экономических рисков все больше европейских политиков говорят о необходимости прямых переговоров с РФ и пересмотра прежних подходов.

С явным пессимизмом восприняли в Киеве новость о том, как европейцы будут впредь им помогать. В ЕС же пообещали выделить Украине 90 миллиардов евро в ближайшие два года. Ну и, естественно, в Незалежной рассчитывали, что им упадет все и сразу, но нет. Собравшиеся после праздников европейцы решили, что из 90 лишь 30 миллиардов пойдет Украине на финансовую поддержку, а 60 миллиардов — на закупку оружия в странах Европы. Что, в общем-то, логично, это же европейские деньги.

То есть помощь Европы Украине — это на самом деле помощь европейской промышленности на деньги, которые дают Киеву в долг под залог в виде замороженных в Европе российских активов. Вот такая хитрая схема.

Переориентация денежных потоков, а значит, и интересов в Европе подтверждается тем, что резко крупнейшие страны ЕС резко захотели наладить с Россией диалог.

Первым еще в декабре развернулся на 180 градусов Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил тогда, что хорошо бы было созвониться ему лично с президентом России Владимиром Путиным. И на этой неделе подтвердил, что в ближайшие недели возможен прямой контакт.

Увидев такую переориентацию Парижа и опасаясь, что все лавры достанутся Франции, Италия вдруг тоже осознала, что у нее глубокие исторические связи с Москвой и почему бы и не начать переговоры.

Тут проснулся Берлин, и буквально 15 января главный на данный момент финансовый спонсор Украины вспомнил, что Россия — это европейская страна, и в сближении с ней возможно, ни много ни мало, спасение Германии.

Причем от слов некоторые из этих стран перешли к делам, конкретным шагам для возобновления диалога с Москвой.

Пример показала Италия, которая просто поменяла посла в Москве. На этой неделе в Кремле Владимир Путин принимал верительные грамоты. Италия направила в Москву Стефано Бельтраме, политически близкого «Лиге Севера», чьи представители, тот же итальянский государственный и политический деятель Маттео Сальвини, давно предлагают снять вообще санкции с России.

Предыдущий посол Италии едва проработала год в Москве, запомнилась только короткой юбкой во время своего визита в Кремль и скандалом с итальянскими журналистами, которые поехали с Вооруженными силами Украины (ВСУ) снимать в нашу Курскую область. Год для посла — это очень мало. Это значит или какие-то личные проблемы, или профнепригодность.

Франция тоже поменяла посла, а новый посланник при этом еще и поменял свои политические взгляды вслед за официальным Парижем.

Постпред Франции в ООН Николя де Ривьер — опытный дипломат, до приезда к нам сидел в Совбезе ООН и, понятно, поддерживал все санкции, требовал, чтобы Россия ответила за СВО и ни в коем случае не одержала победу. Но на то он и дипломат, человек профессионально гибкий.

И вот он уже вслед за Макроном говорит: «Необходимо вести диалог с Москвой». Ну что ж, добро пожаловать в Москву, месье де Ривьер, здесь к французам издавна особое отношение.

Если говорить серьезно, то у нас, конечно, все эти сигналы видят и готовы к выстраиванию взаимовыгодных, это важно, отношений. В своей приветственной речи перед новыми послами президент повторил эту мысль трижды.

«Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами. И, естественно, заинтересованы в том, чтобы деятельность каждого из присутствующих здесь послов была максимально результативной. Вы можете быть уверены, уважаемые дамы и господа, что все предлагаемые вами полезные начинания получат поддержку со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, предпринимателей и гражданского общества», — заявил Владимир Путин.

Сигналы о готовности к диалогу шлют не только европейские гранды, но и государства второго эшелона. Чехия, например. Пять лет назад Прага закатила грандиозный скандал, якобы это наши разведчики у них военный склад спалили. Была высылка дипломатов, изъятие зданий, понижение уровня отношений. Три года в Москве вообще не было чешского посла.

Но вот без лишнего шума и пыли посол приехал, грамоту вручил. И ничего, не споткнулся, а ведь Даниэл Коштовал не только дипломат, он и в Министерстве обороны Чехии успел поработать, а потом в известном русофобском аналитическом центре. Но надо, значит, надо в Москву ехать. На поклон.

В Южной Корее почувствовали, что они могут вообще доиграться. Пока Сеул игнорировал Москву и обкладывал нас санкциями по просьбе кого-то, мы усилили связи с Корейской Народно-Демократической Республикой. И вуаля, так выглядит прозрение и раскаяние — послом в Москву вновь назначен Ли Сок Пэ. Такое происходит крайне редко в международных отношениях — переназначение на старое место. Значит, у этого дипломата уникальные компетенции. Он возглавлял миссию до начала СВО, и при нем отношения между странами были прагматичными и взаимовыгодными. Надежда на то, что его старые связи, его такт и прекрасное знание русского языка помогут?

Это переназначение — иллюстрация того, насколько мировая политика зависит от того, кто принимает решения.

И в этом, к сожалению, большая проблема, прежде всего, европейской дипломатии, где к власти пришли те, кому воспитание и менталитет мешают реалистично смотреть на обстоятельства. Сейчас поясню на примерах.

На этой неделе в европейских СМИ заговорили о том, что в недрах ЕС якобы обсуждают возможность создать специальную должность «переговорщика» с Россией. И в числе самых вероятных кандидатов на этот пост называют Александра Стубба, президента Финляндии, мол, он как финн и сосед хорошо знает русских, но он же как любитель гольфа сумел наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, а значит, в теории может выстроить диалог так, чтобы учесть все подводные камни и нюансы.

Так-то так, да не так. Стубб, конечно, финн по паспорту, но он финский швед по сути. Эта этническая группа точит зуб на Россию последние 300 лет из-за Петра I, Полтавы и потери контроля собственно над финнами. Более того, конкретно у Стубба даже несколько зубов на Россию — его предки были с территорий, которые отошли Советскому Союзу в XX веке. Его бабушка и дедушка познакомились в военном госпитале в Выборге, дед был военным врачом, а бабушка активисткой националистической группы «Лотта Свярд». Можно с таким багажом выстраивать нормальные отношения с Москвой? Можно. Но сложно.

Это не проблема даже конкретно Стубба, это в целом европейской политики сейчас — к власти пришло поколение, воспитанное в духе реваншизма по отношению к России как наследнице Советского Союза. На это уже неоднократно обращали внимание глава евродипломатии Кая Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. У каждого русофоба, если покопаться в родословной, найдутся либо сочувствовавшие нацистам, либо коллаборационисты. Про Прибалтику вообще молчу.

Что происходит, когда это принимает крайнюю форму «дорвались до власти», мы видим на Украине. От факельных шествий бандеровцев страна полыхнула по-настоящему. Но вот такая менее показная, европейская реабилитация русофобства несет большие риски. Каждый политик приходит со своим идеологическим багажом. А у этих еще и наследственная ненависть к русским.

В психологии есть такое понятие — когнитивное искажение, тут не надо обольщаться, оно есть у каждого, но у каждого свое, это восприятие действительности в зависимости от персональных установок. Проще говоря, каждый видит мир через собственные очки, и у каждого они разные — у кого-то стекла розовые, у кого-то коричневые. Лидеры с русофобскими линзами создают черно-белую схему: нацизм равно сталинизм как некое общее «темное прошлое» против «светлого настоящего». У потомков проигравших гиперчувствительность к угрозам с Востока. Родовая травма, говоря медицинским языком.

У нас тоже есть такое искажение, потому мы и удивляемся: «Да как же так, ребята, мы же вместе фашистов били!» Да нет, все уже не так.

Личные когнитивные искажения сильно влияют и на политику США. Самый яркий пример — госсекретарь Марко Рубио. Он очень старается, по нему видно, быть дипломатом, а не политиком, но природу не обманешь. Рубио — потомок бежавших с Кубы противников Кастро. Он ненавидит кубинскую революцию и все, что с ней связано, он на дух не переносит идеи социализма, коммунизма и красные флаги. Он свою политическую карьеру построил, опираясь на таких же, как он, экспатов. И вот он год на посту, и что? Перековал себя? Конечно нет.

Есть и другой пример — европейцы вздрогнули, когда к ним приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс и с трибуны Мюнхенской конференции «приложил» элиты Старого Света, упрекнув в отходе от истинных демократических ценностей. А чему удивляться? Вэнс — потомок шотландцев и ирландцев, что вынуждены были бежать с родных мест под давлением как раз европейских элит. Может показаться, что это «преданья старины глубокой», но для Вэнса — нет, он подчеркивает в своих выступлениях, в своей автобиографии: «Я потомок вот тех самых вынужденных переселенцев, и я простой парень из американской глубинки, и вот мой взгляд на происходящее».

Впрочем, дело не только в конкретных фигурах, дело в общем настроении элит. В американском Конгрессе, а там собраны сливки, средний возраст представителей — 59 лет. В его верхней палате — Сенате — и того выше: 64 года. Это значит, что в массе своей американская элита родом из 1950-х. Это значит, что их детство пришлось на пик Холодной войны, их юность — это война во Вьетнаме, где советским и китайским оружием американцев победили, унизили, их взросление — это эра Рейгана с его маниакальным сдерживанием «империи зла». У них вполне определенные когнитивные искажения, с которыми можно, но сложно иметь дело для построения взаимовыгодных, доверительных отношений.

К сожалению, слишком много поводов, напоминающих о гибкости западных демократических ценностей.

18 января 1943 года — одна из ключевых дат в истории нашей страны, день прорыва блокады Ленинграда. Когда в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали вражеское кольцо и встретились на восточной окраине Рабочего поселка № 1 под Шлиссельбургом. Это создало узкий коридор шириной 8–11 км между Ладожским озером и Синявинскими высотами. Прорыв не снял блокаду полностью, она длилась еще год, но дал надежду и спас сотни тысяч жизней. Снабжение города начало улучшаться. Блокада Ленинграда (872 дня) — один из самых жестоких нацистских экспериментов.

И основную роль играли войска вермахта, но не надо забывать и вклад немецких союзников. Ведь это финская армия блокировала город с севера, ведь это испанская «Голубая дивизия» держала кольцо с юга, ведь это итальянские катера охотились на баржи с продовольствием на Ладоге. А еще были добровольческие легионы в составе СС из Нидерландов, Бельгии, Норвегии. И они тоже участвовали в блокаде, а значит, в военном преступлении.

В октябре 2022 года городской суд Санкт-Петербурга признал блокаду геноцидом советского народа. Из материалов дела следует, что в осаде города трех революций участвовали представители 11 европейских стран.

