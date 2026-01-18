Арктический расчет: почему Гренландия стала новой точкой напряжения между США и Европой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Американские власти все чаще говорят о необходимости взять остров под свой контроль. В ЕС опасаются, что союзнические обязательства по НАТО перестают работать.

2026 год стартовал с места в карьер. Недаром символ этого года по восточному календарю — Красная Лошадь.

Как будто кто-то резко выкрутил регулятор истории на максимум.

Удары по Венесуэле и похищение президента Николаса Мадуро словно сцены из голливудского боевика, граница между реальностью и экраном стерта. Реальность теперь — это то, что на экране. Государства все чаще действуют не как общественные институты, а как персонажи — импульсивно, демонстративно, на камеру. Это новая «нормальность»?

Вашингтон выдвигает ультиматум: новое международное право — это право сильного. Иран сотрясают беспорядки, в Америке бурлит столица движения Black Lives Matter — Миннеаполис, Европа отмечает приход января свежими бунтами фермеров. Выживет сильнейший, или все же есть способ всем миром остановить этот фейерверк неопределенности? Российский президент поднимает главный вопрос 2026 года на своем первом публичном мероприятии рабочего января — вручении верительных грамот иностранных послов.

«Напомню, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии — во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто — и чем скорее, тем лучше — мирное урегулирование конфликта на Украине», — сказал президент России Владимир Путин.

Если раньше предложение Москвы строить новую архитектуру безопасности поддерживали прежде всего страны Глобального Юга, то теперь уже впору европейцам задуматься — а где они будут на этом пиру вседозволенности? За столом или на столе? И не лучше ли утвердить правила этикета? И если год начинается так, то что будет дальше?

Итак, на повестке дня вопрос, по каким правилам будет жить мир дальше.

Мы говорим: глобальная безопасность должна быть равной — неделимой, безопасность одной страны не может строиться за счет ущемления другой. Надежной, то есть закрепленной в документе, словам про «ни дюйма НАТО на Восток» мы уже не верим. И, наконец, справедливой, учитывая интересы всех.

Америка говорит: might makes right — сила вершит закон. Одно радует — перестали прикрывать свои претензии на чужие ресурсы защитой демократических ценностей.

О нет, господа, это уже не Запад, это Дикий Запад, где закон один — когда лев голоден, он ест. Нет, это не из трамповских высказываний, это из голливудского боевика. Хотя кто там разберет.

Почему США напали на Венесуэлу, примерно понятно и не удивляет. Но вот претензии к Дании, союзнице Америки по НАТО с 1949 года, это очень и очень серьезно. Что за этим стоит — реальные потребности США или классическое «бей своих, чтобы чужие боялись»? Разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Гренландия не продается. Сильна и едина как никогда.

И эта уверенность крепка примерно как солидарность и поддержка Европы в этом теперь глобальном вопросе землевладения.

Не прошло и недели как в Гренландию на всех парах мчится мощный европейский десант. Здесь все.

«Норвегия решила направить двух военнослужащих»;

«13 немецких солдат станут частью европейской команды»;

«Британия посылает одного офицера, чтобы он присоединился к военной операции», — писали иностранные СМИ.

А еще 15 французов. И еще немного собак в упряжке. Итого 31 воин. Лидеры свободного мира адресовали четкое послание. Правда, так и не произнесли вслух кому.

«Гренландия является неотъемлемой частью Датского королевства. Первая французская группа уже на месте», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Только Дания и Гренландия вправе решать ее судьбу, и никто другой», — отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но, похоже, с этим островом дело решенное. Президент США Дональд Трамп за пять дней больше 30 раз обозначил следующую после Венесуэлы цель.

Аргумент в логике Вашингтона.

«Если мы не возьмем Гренландию, это сделает Россия или Китай», — высказался президент США Дональд Трамп.

Так получается, этот решительный контингент из 31 человека для защиты от русских? Тогда зачем прислали сухопутные войска? Даже генсек НАТО вынужден признать абсурдность ситуации.

«Да, их там нет сейчас, но они могут появиться в любой момент. Там ходит не так много кораблей», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что значит для Вашингтона мнение европейских союзников по НАТО, а уже тем более правительства самой Гренландии, Трамп наглядно продемонстрировал.

«Одно должны понять все: Гренландия не будет принадлежать США, Гренландия не будет управляться США, Гренландия не будет частью США», — заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

«Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», — ответил Дональд Трамп.

Трамп, судя по долгой паузе, удивлен, что на острове вообще есть премьер. В Дании всего 20 тысяч военнослужащих. Артиллерию передали Украине, в соцсетях иронизируют: Гренландию максимум оградят от Америки стеной из «Лего» — датского конструктора. А миссию по защите возьмут на себя белые медведи и снеговики.

«Гренландия в основном защищается двумя собачьими упряжками», — заметил президент США.

И это не шутка. Остров действительно защищает элитное подразделение на собачьих упряжках.

«Мы не та страна, которая находится в состоянии войны с США, и мы хотим мирного решения. Мы должны быть друзьями», — заявила министр промышленности, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наайя Натаниэльсен.

Европейцы годами накачивали Украину оружием и деньгами. Манили Киев гарантиями безопасности по образцу пятой статьи североатлантического альянса: нападение на одну страну блока считается атакой на всех. Но сейчас сами столкнулись с парадоксом: членам НАТО угрожает создатель НАТО.

«Что, мы должны выйти из НАТО? Мы должны закрыть американские базы? Мы должны разорвать торговые связи? Мы должны атаковать McDonald's?» — высказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

И что тут делать? Применять пятую статью против самих себя?

«Ряд стран НАТО поддержал действия США по подрыву газопроводов „Северный поток“. И Германия это проглотила. Они и глазом не моргнут, чтобы помочь США отобрать Гренландию у Дании», — сказал американский политолог и журналист Гарланд Никсон.

Министры иностранных дел Дании и Гренландии прилетели в Вашингтон. Растопить лед. Не получилось.

«Нам не удалось добиться результата, но, честно говоря, я и не верил, что это вообще возможно», — отметил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Европа впервые из хищника превратилась в добычу. Даже рука бескомпромиссной главы брюссельской дипломатии эстонки Каи Каллас дрогнула.

«Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она обычно мало пьет, учитывая события в мире, возможно, сейчас самое время начать», — писали в издании Politico.

Ключевой момент для Вашингтона — безопасность. Именно через Гренландию проложены траектории полета баллистических ракет. Разместить здесь радары и сенсоры для США означает прикрыть страну от потенциальной атаки.

Фактор первый — безопасность. Во время Второй мировой Копенгаген капитулировал спустя шесть часов после вторжения нацистов. Но посол королевства в Штатах заключил договор о защите Гренландии. Те построили базы. Не дали закрепиться здесь немцам.

Сейчас у американцев осталась одна база. Остров нужен Трампу для реализации плана по созданию системы «Золотой купол». Многослойной защиты от ракет.

«Гренландия имеет решающее значение не только для национальной безопасности США, но и для безопасности всего мира», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Фактор два — ресурсы. И, судя по всему, это основной камень преткновения. Точнее, колоссальные залежи таких камней.

В недрах Гренландии около 38,5 миллиона тонн редкоземельных металлов.

«Всю эту идею с Венесуэлой и с Гренландией Трампу вбил (предприниматель. — Прим. ред.) Рональд Лаудер, наследник империи Estée Lauder, друг Трампа аж 60 лет. Он еще в первом сроке подсунул: „Там никель, цинк, литий, редкоземельные металлы, нефть!“. Трамп такое любит», — заметил директор института ядерных исследований американского университета Питер Кузник.

Фактор один — новые маршруты для судоходства. У Штатов в случае успеха с Гренландией появится Северо-Западный проход. Минус четыре тысячи километров для сообщения с Азией. Правда, всего два ледокола. У нас — 40.

«Россия безусловный лидер по ледокольному флоту. По атомным ледоколам. Но также Россия и лидер по торговым судам, которые могут эксплуатироваться на Северном морском пути», — объяснила специалист по внешним коммуникациям российского государственного музея Арктики и Антарктики Екатерина Подкуйко.

Трамп не первый. Президент Соединенных Штатов Америки в 1865–1869 годах Эндрю Джонсон предлагал купить остров за 7,5 миллионов долларов. Президент США в 1945–1953 годах Гарри Трумэн — за 100 миллионов. Сейчас Трамп, как пишут американские СМИ, готов заплатить 700 миллиардов.

«Президент очень открыто и ясно заявил всем вам и всему миру, что он считает сдерживание российской и китайской агрессии в Арктическом регионе наилучшим вариантом для Соединенных Штатов. Именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Только вот законопроект уже внесен в Конгресс, там ни слова про сделку, там слова «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». По факту американский лидер подчеркивает статус-кво: Европа давно потеряла и политическую, и военную автономию. И считаться с ней совсем не обязательно. Канаде приготовиться: там вспомнили, как 47-й президент говорил о необходимости объединить две страны, и теперь это не кажется шуткой.

