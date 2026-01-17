В Карелии открылась фотовыставка художника Вадима Алексеева

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На выставке представлены уникальные кадры, снятые за десятилетия экспедиций по труднодоступным регионам.

В Карелии начала работу фотовыставка «Русский свет: путешествие сквозь пространство и время», автором которой стал путешественник и фотограф Вадим Алексеев. Экспозиция объединила снимки, созданные за более чем 30 лет полевых поездок по России и другим частям света.

В основу проекта лег личный архив автора, сформированный в ходе прохождения свыше 250 маршрутов. За это время Алексеев принимал участие в международных экспедициях, работал в Сибири, на Чукотке, в Гренландии и странах Южной Америки. Его фотоматериалы ранее публиковали в российских и зарубежных научно-популярных изданиях, включая «Вокруг света», National Geographic и «Русский репортер».

Выставка охватывает широкий географический диапазон — от западных окраин страны до дальневосточных островных территорий. В объектив фотографа попали малонаселенные и практически недоступные районы, где природа сохранила первозданный облик.

«Я показал только вот как насколько большой многообразный мир нашей страны <…> Пускай люди смотрят, пускай они задумываются, прочувствуют, захотят увидеть сами», — рассказал Алексеев корреспонденту 5-tv.ru.

Отдельный раздел экспозиции посвящен редким кадрам снежных барсов, сделанным в горах Тянь-Шаня. Как рассказал фотограф, группе потребовалось почти две недели наблюдений, прежде чем удалось запечатлеть животных в естественной среде обитания. Часть фотографий также была получена на специализированной биологической станции, занимающейся восстановлением популяции. Эти материалы демонстрируют впервые.

Фотовыставка будет доступна для посещения до 30 января.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.