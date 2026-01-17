Посол РФ назвал призыв главы Хорватии к США заняться Шпицбергеном провокацией

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые страны НАТО все чаще игнорируют базовые нормы международного права.

Заявление президента Хорватии Зорана Милановича с предложением США сосредоточить внимание не на Гренландии, а на архипелаге Шпицберген носит провокационный характер. Об этом сообщил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«Данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер», — так прокомментировал дипломат позицию главы Хорватии в беседе с РИА Новости.

По словам посла, подобные высказывания укладываются в общую линию ряда государств Североатлантического альянса, которые все чаще игнорируют базовые нормы международного права.

Он подчеркнул, что Россия последовательно исходит из необходимости строгого соблюдения Договора о Шпицбергене 1920 года, закрепляющего особый правовой статус архипелага и его исключительно мирное использование.

Москва ранее уже выражала обеспокоенность действиями Норвегии, связанными с усилением военного присутствия на Шпицбергене. В МИД указывали, что такие шаги противоречат положениям международного соглашения.

В российском ведомстве также отметили, что активность НАТО в Арктике ведет к росту рисков для региональной безопасности. По словам директора департамента европейских проблем МИД Владислава Масленникова, альянс рассматривает возможность расширения военной и учебной деятельности вблизи северных границ России.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.