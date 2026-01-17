В США побили рекорд по количеству содержащихся под стражей мигрантов

Фото: 5-tv.ru

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) содержит под стражей 73 тысячи мигрантов, что стало рекордом в истории ведомства. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки.

«По состоянию на четверг, ICE содержала около 73 000 человек, находящихся под угрозой депортации по всей стране, что является самым высоким показателем, зафиксированным ведомством», — говорится в материале.

Впервые за 23-летнюю историю службы иммиграционного и таможенного контроля количество удерживаемых под стражей превысило 70 тысяч человек.

По информации телеканала, порядка 60 тысяч задержанных — это взрослые одинокие люди. Им грозит депортация за предполагаемые нарушения иммиграционного законодательства. Еще шесть тысяч человек — это семьи с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США полностью запретили въезд гражданам семи стран Азии и Африки. Позднее Госдеп ввел временную паузу в оформлении иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

