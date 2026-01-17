Глохнут и не заводятся: владельцы Porsche и BMW столкнулись с проблемами

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

При этом решение проблемы с помощью неофициальных прошивок может обернуться серьезными рисками.

Владельцы автомобилей премиального сегмента Porsche и BMW все чаще сталкиваются с серьезными техническими сбоями в России. Некоторые модели этих марок начали внезапно останавливаться или вовсе не запускаться. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

Причиной проблемы, по словам специалиста, стали нарушения в работе электронных систем, вызванные помехами от средств радиоэлектронной борьбы.

Поводом для обсуждения стали многочисленные жалобы в интернете от владельцев Porsche и BMW, выпущенных в период с 2013 по 2019 год. Автомобили, как отмечали автомобилисты, могут заглохнуть прямо во время движения, после чего запуск двигателя становится невозможным. В большинстве случаев машину приходится эвакуировать в сервис и перепрограммировать электронные блоки управления.

В зону риска попали практически все модели этих марок соответствующих лет выпуска. Среди них — Porsche 911 во всех модификациях, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster и Cayman линейки 718, а также 918 Spyder. У BMW проблемы зафиксировали у большинства моделей с системой ConnectedDrive: от первой и до седьмой серии, включая кроссоверы X1, X3, X4, X5 и X6, а также Z4, i3, i8 и автомобили M-серии.

При этом Ладушкин пояснил, что происходящее является логичным следствием эксплуатации сложной электроники в условиях отсутствия полноценной технической поддержки. Современные автомобили насыщены цифровыми системами, которые требуют регулярных обновлений программного обеспечения. Однако официальные прошивки от производителей в России в настоящее время недоступны из-за прекращения дистрибуции и гарантийного сопровождения.

«То, что мы сейчас наблюдаем, — закономерное следствие того, что машины, которые массово эксплуатируются на территории нашей страны, являются технически сложными, и при этом у них отсутствует гарантийная поддержка обновления прошивки электронных блоков», — отметил эксперт.

Формально проблему можно решить с помощью неофициальных, так называемых «кустарных» прошивок, но такой путь грозит серьезными рисками. Эксперт отметил, что некачественное программное обеспечение способно привести к отказу двигателя или повреждению электронных модулей. При этом сроки поставки новых блоков управления могут растягиваться на полгода и более, что делает ремонт долгим и затратным.

На фоне технических трудностей ситуация на автомобильном рынке также остается напряженной. Ранее автодилеры предупреждали, что в первом квартале 2026 года новые легковые автомобили в России продолжат дорожать, прибавив в цене в среднем от 5% до 10%. По их оценкам, уже с января 2026 года рост цен составил около 1,5–3%, что дополнительно осложняет положение автовладельцев.

Ранее, писал 5-tv.ru, продажи китайских машин в России снизились на 38% за 2025 год.

