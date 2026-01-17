Ядовитая змея укусила 16-летнюю девушку в Москве

Фото: 5-tv.ru

При тяжелом течении отравления ядом бамбуковой куфии может потребоваться ампутация.

Ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку в жилом доме на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, на школьницу напала бамбуковая куфия, также известная как будру-пам. Инцидент произошел в квартире. В момент случившегося мать подростка находилась за пределами России, поэтому пострадавшая ожидала приезда медиков вместе с бабушкой.

Бамбуковая куфия относится к подсемейству гадюковых и считается потенциально опасной для человека. В большинстве случаев ее укус вызывает сильные отеки и болезненную реакцию, однако при тяжелом течении отравления яд может привести к некрозу тканей и даже необходимости ампутации.

Эта змея — эндемик из Индии, и неизвестно, как она оказалась в московской квартире. Информации о состоянии девочки и выраженности симптомов пока не поступало.

Этот случай не первый подобный в столице. До этого ядовитая рептилия сбежала из террариума в Москве и напала на 50-летнюю хозяйку. Тогда женщину укусила голубая куфия. Яд этой змеи способен вызывать серьезные нарушения свертываемости крови, тяжелые повреждения тканей и выраженные аллергические реакции.

Ранее, писал 5-tv.ru, 11-летняя девочка в Австралии смогла пережить укус одной из самых ядовитых змей.

