«Ей полагается надбавка»: какую пенсию получает Лариса Долина

Народная артистка России финансово обеспечена даже на фоне конфликтов вокруг недвижимости и концертов.

Народная артистка России Лариса Долина получает пенсию в размере примерно от 85 до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.

«За 54 года она могла заработать пенсию в размере около 70 тысяч рублей в месяц. Также ей полагается надбавка за звание в размере 50 тысяч. Максимально ее пенсия может достигать 120 тысяч, но я склоняюсь к меньшей сумме. Учитывая, что часть ее карьеры развивалась во времена СССР и была индексация, думаю, реальная пенсия — это 85 тысяч рублей», — отметил Беляев.

Лариса Долина в следующем году отметит 55 лет карьеры на сцене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что менеджмент артистки заподозрили в использовании схем, создающих видимость аншлагов на концертах. Поводом стала ситуация с одним из недавних столичных выступлений: билеты изначально продавались плохо, однако за несколько часов до концерта свободные места внезапно исчезли. Предполагается, что часть билетов могли выкупить представители певицы и позвать на эти места массовку.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, подобная практика возможна, поскольку репутация артистки оказалась подпорчена скандалом вокруг недвижимости.



