В Москве простились с народным артистом России Игорем Золотовицким

Могила артиста утопала в цветах от его близких, коллег и поклонников.

Похороны заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ, актера Игоря Золотовицкого прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

На церемонии прощания и погребении собралось множество близких артисту людей. Похороны посетили коллеги, друзья, ученики, зрители, для которых Золотовицкий был не только творцом, но и важным человеком в их культурной жизни.

Поклонники и друзья артиста несли розы, лилии и гвоздики на его могилу, выражая уважение и благодарность за годы творчества.

Среди тех, кто пришел проводить артиста в последний путь, были ведущие фигуры российского театра и кино: народные артисты России Евгений Миронов, Сергей Безруков, Владимир Машков, Константин Хабенский, драматург Евгений Гришковец, искусствовед Михаил Швыдкой, заслуженный артист России Игорь Верник и многие другие. Они делились личными воспоминаниями, говорили о таланте Золотовицкого, человеческой теплоте и редком умении быть искренним как на сцене, так и за ее пределами.

Особенно трогательной стала реакция зрителей. Многие поклонники, несмотря на холод и снег, часами стояли в очереди, чтобы проститься с артистом. Люди приносили фотографии, письма, программки спектаклей и памятные сувениры, связанные с его ролями.

Прощание с Игорем Золотовицким прошло 17 января на основной сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Проститься с артистом пришли его родные, друзья, коллеги и ученики.

Игоря Золотовицкого похоронили рядом с другими выдающимися деятелями искусства — народным артистом России Борисом Невзоровым, народным артистом РСФСР Андреем Мягковым и народным артистом России Олегом Вавиловым. Его уход стал тяжелой утратой для театрального сообщества и для миллионов зрителей, которые запомнят его роли, голос и особое личностное достоинство.

Золотовицкий ушел из жизни после продолжительной онкологической болезни 14 января, не дожив несколько месяцев до 65 лет.

