«Страна.ua»: Дания не сможет требовать от Украины отправить войска в Гренландию

Соглашение о безопасности между Киевом и Копенгагеном преимущественно закрепило обязательства Дании по оказанию военной и финансовой помощи Украине.

Дания не имеет юридических оснований, чтобы требовать от Украины военной помощи для защиты Гренландии в случае возможных притязаний со стороны США. Об этом 17 января сообщил украинский портал «Страна.ua».

«Если прочитать само соглашение о безопасности, то в нем нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. На 90% соглашение состоит из обязательств Дании перед Украиной», — говорится в Telegram-канале издания.

Соглашение о безопасности, подписанное между Киевом и Копенгагеном в феврале 2024 года, преимущественно закрепило обязательства Дании по оказанию военной и финансовой помощи Украине. Речь идет о поставках вооружений, подготовке украинских военнослужащих, а также о поддержке на сумму порядка €8,5 млрд в период с 2023 по 2028 годы, отметила «Страна.ua».

При этом со стороны Украины документ предусматривает лишь обязательства по проведению внутренних реформ. Таким образом, соглашение не дает Копенгагену права требовать от Киева направления войск или иной военной поддержки для защиты Гренландии.

При этом единственной страной, включившей в подобное соглашение пункт о возможной военной помощи со стороны Украины, является Великобритания.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дания на фоне обострения притязаний США на Гренландию допустила, что отзовет переданные Украине истребители F-16.

Гренландия является частью Дании с середины XVI века. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии в дополнение к союзническим обязательствам по Североатлантическому альянсу. Согласно договоренностям, Штаты взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. В 1953 году Гренландия получила статус региона в составе Дании, а в 2009 — широкую автономию с правом на собственную внутреннюю политику.

