В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом

Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП в Великом Новгороде, врезавшись в жилое здание. О происшествии сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автобуса ЛиАЗ, который следовал по маршруту № 19, по невыясненным причинам сначала столкнулся с опорой уличного освещения, после чего транспортное средство продолжило движение и въехало в дом. Известно, что за рулем находился мужчина 1966 года рождения.

В момент аварии в салоне автобуса находились три пассажира. Никто из них за медицинской помощью обращаться не стал. Водителя с места происшествия доставили бригадой скорой помощи в центральную городскую клиническую больницу. Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте. Причины и детали случившегося устанавливаются в данный момент.

До этого, 16 января, похожий инцидент произошел во Владимирской области. В Муроме в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и еще одного автомобиля пострадали семь человек. Шестерым была назначена амбулаторная терапия, одного пострадавшего госпитализировали.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Новгородской области два человека погибли во время катания на тюбинге.

