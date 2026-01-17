Фото: 5-tv.ru

Прощание с архиереем пройдет в нижнем храме Симферопольского Александро-Невского собора.

На 87-м году жизни умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру — Николай Швец). Об этом сообщила Крымская митрополия в своем Telegram-канале.

«Утром 17 января на 87-м году жизни отошел ко Господу находившийся на покое в Симферополе митрополит Лазарь (Швец), возглавлявший Крымскую кафедру с 1992 по 2023 год», — говорится в публикации.

Прощание с архиереем пройдет в нижнем храме Симферопольского Александро-Невского собора 17 и 18 января, а 19 января — в верхнем храме. Отпевание будет в том же месте и 19 января в 16:00 по московскому времени. Митрополит Лазарь управлял Крымской епархией более 30 лет и ушел на покой в 2023 году. Кафедру он передал митрополиту Тихону (Шевкунову).

