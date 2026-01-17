Посольство России с иронией ответило на пост дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

Фото: 5-tv.ru

Немецкая сторона после реакции российских дипломатов изменила формулировку своей публикации в соцсетях.

Посольство России в Канаде 17 января с иронией отреагировало на публикацию дипмиссии Германии, посвященную поддержке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, 16 января, посольство ФРГ разместило в социальной сети X сообщение, в котором заявило, что Германия «стоит вместе» с Украиной, отвечая на слова благодарности за оказанную финансовую помощь. Российская дипмиссия обратила внимание на формулировку и прокомментировала ее.

«Очевидно, что сейчас гораздо безопаснее оставаться “на стороне” (standing by. — Прим. ред.) Украины, чем “стоять вместе” (standing with. — Прим. ред.) с Украиной», — говорится в ответе посольства России в соцсети X.

После этого немецкое дипломатическое представительство отредактировало исходную публикацию, заменив формулировку на вариант, предложенный российскими коллегами, который был назван более «безопасным».

Ранее, 3 января, внимание общественности также привлекло выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с советниками по вопросам национальной безопасности стран — участниц так называемой коалиции желающих. Во время речи на английском языке он допустил оговорку, перепутав выражение sixth scene («шесть сцен») с фразой sex scene («сцена секса»), что вызвало обсуждение в медиа и социальных сетях.

