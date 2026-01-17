Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Наибольшее количество дронов было зафиксировано над акваторией Черного моря.

Силы противовоздушной обороны России за ночь на 17 января уничтожили и перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами страны, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Наибольшее количество дронов было зафиксировано над акваторией Черного моря — там перехватили 47 беспилотников. Еще 29 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 12 — над Курской областью. По четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Астраханской областями, два дрона ликвидировали над Республикой Крым. Один беспилотный летательный аппарат был перехвачен над акваторией Азовского моря.

Регионы, над которыми зафиксировали наибольшую активность беспилотников, находятся в южной и приграничной частях России, а также вблизи морских акваторий, где ранее уже отмечались подобные атаки.

Ранее, 16 января, в Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО за пять часов перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. Тогда 16 дронов сбили над Белгородской областью, пять — над Курской областью, еще по одному — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря.

