Оппозиция Чехии раскритиковала поведение министра иностранных дел

Фото: www.globallookpress.com/Tomas Tkacik

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Депутаты считают, что чиновник вел себя во время парламентской сессии неподобающе.

В Чехии оппозиционные члены парламента после завершения первой сессии вновь избранного законодательного собрания обвинили министра иностранных дел страны Петра Мацинку в неподобающем поведении и неуважительном отношении к депутатам. Об этом сообщил портал Idnes.

По словам депутатов оппозиции, в ходе обсуждения вопросов, связанных с доверием правительству, Мацинка «закатывал глаза», строил гримасы и демонстрировал «саркастические улыбки».

Оппозиционеры считают, что подобное поведение представителя исполнительной власти подрывает дух конструктивной дискуссии и отражает низкую политическую культуру в высшем законодательном органе страны. Министр, в свою очередь, заявил, что его мимика была лишь реакцией на отдельные выступления и не имела целью оскорбить кого-то. Он также отметил, что получил отклики от граждан, которые, по его словам, положительно восприняли его мимику во время дебатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикера парламента Чехии захотели снять с должности после слов об украинском конфликте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.