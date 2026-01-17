Лидера оппозиции Уганды похитили на вертолете после выборов

Лидера оппозиции Уганды Боби Вайна похитили на вертолете после выборов

Сторонники Боби Вайна забили тревогу.

Оппозиционного лидера Уганды похитили на вертолете после выборов. Об этом заявила пресс-служба его партии National Unity Platform в своем официальном аккаунте в соцсетях.

«Армейский вертолет приземлился и увез его в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Предысторию рассказывает газета The Washington Post (WP). По данным издания, накануне выборов в стране Вайн заявил о фальсификациях на избирательных участках и буквально спустя несколько часов в его резиденции выключили свет. И тогда в дело вступили вооруженные силы Уганды, пишет WP. Военные якобы пытались проникнуть внутрь его дома, а позже на территории резиденции приземлился тот самых злополучный вертолет.

Меж тем, на выборах президента страны действующий лидер Уганды Йовери Мусевени одержал победу, набрав 76,25% голосов. А Боби Вайн не достиг и 20% голосов.

Победу Мусевени одержал в седьмой раз.

