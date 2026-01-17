«Колготки видны и трусы»: Глюкоза объяснила свое поведение на сцене

Фото: Telegram/Glukoza/glukozamusic

Кроме того, скандальная артистка прокомментировала свой новый образ.

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова. — Прим. ред.) прокомментировала свое новое амплуа, в котором поклонников удивляет не только внешний вид, но и вызывающее поведение на сцене. Став гостем шоу «Токсики» артистка заверила фанатов: ее танцы — лишь часть жанра.

«Это жанр контемпорари, свободный танец. Ты когда на балет приходишь, тоже спрашиваешь, почему вы так ноги расставляете, так высоко их поднимаете, почему у вас колготки видны и трусы?» — отметила Чистякова-Ионова.

Кроме того, певица назвала свой новый эпатажный стиль сексуальным.

«Мне всегда нравилась сексуальность в образе, она у меня всегда была, ничего особо не поменялось», — добавила звезда.

Отмена Глюкозы

Летом 2024 года певица выступила в Красноярске. Тогда зрители концерта отмечали, что певица вышла на сцену в состоянии измененного сознания. Она трогала себя за интимные места и, вообще, вела себя, мягко говоря, странно.

Это был настоящий скандал. Многие осудили артистку, и с тех пор ее карьера резко пошла на спад. После инцидента продюсер Максим Фадеев объявил, что намерен отсудить у опозорившейся певицы право пользоваться ее псевдонимом.

Однако сейчас звезда потихоньку «оживает», а появляясь на публике или выкладывая очередной пост в соцсетях, выбирает для себя яркие, даже вызывающие образы.

