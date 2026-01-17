Опубликовано видео, как расчеты САУ «Пион» ударили по ПВД ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы активно освобождают Харьковскую область от неприятеля.

Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности «Пион» уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ вместе с живой силой в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами с дистанции до 30 километров. САУ «Пион» называют одной из самых мощных полевых артиллерийских систем в мире.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.