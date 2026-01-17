Долгожданная самостоятельность: может ли Франция выйти из НАТО

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

В парламенте страны это решение считают необходимым.

На фоне ухудшения отношений среди стран западной коалиции и блокировки мирного процесса по конфликту на Украине некоторыми членами НАТО Франция имеет реальную возможность покинуть Североатлантический альянс. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

В статье говорится, что во французском парламенте впервые был рассмотрен законопроект о выходе из НАТО. Инициатором данного предложения стал депутат Клеманс Гетте. Она обосновывает такой шаг как необходимость в условиях сознательного решения США к открытой имперской политике.

Таким образом, выход Франции из состава НАТО предоставит стране возможность самостоятельно определять свою политику, в том числе касательно кризиса на Украине.

В материале также отмечается, что отказ от антироссийской позиции усилит влияние Франции и укрепит ее мирные цели на мировой арене.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на то, что до этого французский политик открыто придерживался антироссийской риторики, он все же сменил в пользу диалога России и Франции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заговорил о диалоге с Россией. Он неожиданно выразил надежду на восстановление отношений с Москвой.

