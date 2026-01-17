Не бегать по коридору: в российских школах могут ввести оценки за поведение

В российских школах могут ввести оценки за поведение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Пилотный проект уже работает в шести регионах России.

В российских школах могут начать ставить оценки за поведение. Министерство просвещения уже подготовило соответствующий документ. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что соответствующие изменения разработаны по результатам проведения пилотного проекта, которые уже работает в 84 образовательных организациях Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. Итогово решение будет принято по результатам эксперимента.

Как отметили в ведомстве, главная задача новой инициативы — это укрепление дисциплины обучающихся, а главный критерий — выполнение школьником его основных обязанностей. Среди них — старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

В министерстве подчеркнули, что обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять индивидуальный учебный план.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в министерстве просвещения разработали инструкции на случай конфликтов между педагогами и учащимися. Учителям предлагается сохранять спокойствие, оценить ситуацию и снизить эмоциональный накал.

