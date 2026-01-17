В Новгородской области два человека погибли во время катания на тюбинге

Фото: Telegram/ Управления Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/ugibdd53

«Ватрушку» буксировал автомобиль.

В городе Сольцы Новгородской области два человека погибли во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции УМВД.

По предварительным данным, молодой человек 2005 года рождения управляя автомобилем «ВАЗ 2114» начал буксировать тюбинг, на котором находились две девушки. Во время катания тюбинг влетел в двигавшийся во встречном направлении авто.

В результате происшествия девушки, находящиеся на «ватрушке», скончались на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

