Трамп заявил, что убедил себя сам не наносить удары по Ирану

На его решение повлияли некоторые действия Исламской Республики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его никто не убеждал отказаться от нанесения ударов по Ирану. По его словам, это решение он принял полностью самостоятельно. Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Белом доме.

«Меня никто не убеждал. Я сам себя убедил», — заявил американский лидер.

Как рассказал глава Белого дома, у Ирана было запланировано на 16 января более 800 казней через повешение. Но власти никого не казнили, они отменили повешение. Именно это, по его словам, сильно повлияло на его решение. Однако Трамп не уточнил, является ли оно окончательным.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп объявил о незамедлительном введении пошлин в размере 25% в отношении стран, которые ведут торговые операции с Ираном. Он заявлял, что это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Кроме того, американский лидер призвал протестующих в Иране продолжать акции, отметив, что США окажет им поддержку.

