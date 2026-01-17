МВД опубликовало видео погони и задержания водителя Porschе из Балашихи, который протаранил служебное авто

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; МВД России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нарушитель дважды совершил столкновение с патрульным автомобилем.

МВД опубликовало видео погони и задержания балашихинского лихача на Porsche, протаранившего служебную машину.

На кадрах видно, как водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов остановиться и продолжил движение. Находясь за рулем, он попытался скрыться. При этом лихач увеличил скорость, создавая опасность для окружающих.

Сотрудники ДПС пытались блокировать внедорожник, однако нарушитель дважды совершил столкновение с патрульным автомобилем. Инспекторы вынужденно открыли огонь по колесам элитного авто.

После этого Porsche застрял в сугробе, а водителя задержали. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, водитель иномарки был доставлен в территориальный отдел полиции. Он отказался от медицинского освидетельствования. В настоящее время решается вопрос о юридической квалификации его действий и привлечении к ответственности.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, юрист назвал применение оружия полицией при задержании Porsche в Балашихе правомерным при условии, если нарушитель представлял угрозу окружающим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX