Путин провел совещание по развитию беспилотных систем. Главное

Путин провел совещание по развитию беспилотных систем в России

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Россия имеет широкий потенциал в разработке и производстве автономных систем. Нужно в десятки раз нарастить их использование, отметил президент.

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию автономных и беспилотных систем в стране, сообщил корреспондент 5-tv.ru.

С докладами на встрече выступили министр транспорта Андрей Никитин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Перед началом совещания Владимир Путин посетил электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», где ознакомился с выставкой беспилотного гражданского транспорта.

«Только что на экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов <...> И нужно прямо сказать, это впечатляет — и смелость, и разнообразие предложений конструкторов, и то, как созданные ими технологии радикально меняют жизнь вокруг нас», — сказал Путин в начале совещания.

Президент поручил правительству представить план мероприятий по внедрению беспилотных систем в ключевых секторах экономики. Он поручил снимать барьеры на пути внедрения таких технологий и оценить потребность российской экономики в беспилотниках.

Глава государства указал на необходимость выстраивать новые бизнес-процессы на основе применения беспилотных систем. Также он отметил лидирующую роль Москвы в этой сфере и призвал распространить лучшие столичные практики на регионы.

Кроме того, Путин призвал формировать национальную индустрию беспилотного транспорта на суверенной платформе. Президент потребовал предотвратить несанкционированный доступ к управлению беспилотными системами и к данным, которые они получают.

Также глава государства затронул вопросы подготовки кадров в этой сфере. Он указал на необходимость пересмотреть образовательные стандарты в отрасли беспилотных систем.

Путин призвал использовать в мирной жизни опыт пилотов боевых дронов и поручил привлечь ветеранов СВО к работе с гражданскими аппаратами.

Президент указал на необходимость выхода российских беспилотных систем на экспортные рынки и поручил создать комфортные таможенные процедуры для успешной конкуренции отечественной продукции в мире.

Также глава государства анонсировал международный транспортный логистический форум, который пройдет в Санкт-Петербурге в апреле.

