«Изменит человечество»: Трамп сделает важное заявление об инопланетянах

Президент США Дональд Трамп готовится выступить с важным заявлением относительно внеземных цивилизаций. Об этом пишет британская газета Daily Star со ссылкой на режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли.

В материале издания говорится о том, что глава Белого дома официально объявит об уже состоявшемся первом контакте с инопланетянами. По слвоам режиссера, Трамп уже написал речь, которая «навсегда изменит человечество».

Выступление американского лидера должно состояться в рамках Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике летом 2026 года. По информации газеты, Трамп должен выступить ровно через 79 лет после того, как армия США опубликовала официальное заявление об обнаружении «летающего диска» после предполагаемого крушения НЛО в штате Нью-Мексико. Однако тогда военные опровергли информацию о НЛО, заявив, что разбившийся объект был метеозондом.

В понедельник, 12 января, американский предприниматель Илон Маск назвал одной из долгосрочных целей своей компании SpaceX встречу человечества с представителями инопланетных рас. Следующим этапом развития его компании станет создание достаточно крупных и мощных космических кораблей, которые будут способны доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученый спрогнозировал скорый контакт с инопланетянами. Один из главных вопросов человечества может получить ответ в течение 50 лет — и космическая наука к этому почти готова.

