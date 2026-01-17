Ячмень или халязион: как распознать заболевание глаза и не навредить себе

Фото, видео: 5-tv.ru

Нельзя пытаться самостоятельно вскрывать гнойник, так как это чревато дальнейшим воспалением.

Ячмень и халязион — два разных состояния, поэтому лечить эти глазные заболевания необходимо по-разному. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Виктория Баласанян.

По словам специалиста, ячмень представляет собой острое воспалительное поражение волосяного фолликула или поверхностных сальных желез века. Халязион же возникает глубже, в жировых железах мейбомиевого типа, поэтому течение заболевания отличается.

Врач отметила, что ячмень развивается стремительно: сначала ощущается покалывание и легкая припухлость, затем появляются болевые ощущения. Обычно воспаление длится от пяти до семи дней, реже может протекать чуть дольше, если поражение затрагивает более глубокие ткани.

«В данном случае единственное лечение, которое назначается, это противовоспалительное местное лечение, то есть это в форме капель, в форме примочек», — пояснила эксперт.

Баласанян подчеркнула, что нельзя пытаться самостоятельно вскрывать гнойник: если ячмень не вскрывается сам, процедуру должен проводить офтальмохирург, иначе высок риск формирования рубцовой ткани и необходимости более серьезного вмешательства.

«Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и пытаться его вскрыть. То есть данный воспалительный процесс должен пройти все свои этапы. То есть ячмень должен вызреть, и после этого происходит его самопроизвольное вскрытие», — отметила специалист.

При этом Халязион развивается медленнее и часто без боли. Веко может быть слегка припухшим, с натянутой кожей и покраснением. Образование обычно растет неделями или месяцами, иногда оставаясь на месте длительное время. Часто после поверхностного лечения остается небольшое уплотнение, которое может периодически обостряться.

В таких случаях сначала применяется инъекционное введение препарата в область пораженной железы, что способствует рассасыванию образования в течение недели или десяти дней.

Также Баласанян предупредила, что повторные воспаления могут сигнализировать о хронических проблемах в организме — например, заболеваниях зубов, желудочно-кишечного тракта или хронических тонзиллитах. При регулярных рецидивах важно выявить и устранить первопричину, чтобы избежать новых обострений.

