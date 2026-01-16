В Нижнем Тагиле вынесли приговор газовщику, по вине которого погиб рабочий

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Специалист отдал команду на запуск механизма, не проведя обязательные проверки.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор газовщику доменной печи, чьи действия привели к взрыву газа на крупном заводе и гибели рабочего в 2024 году. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Мужчина признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека.

По информации следствия, 10 сентября 2024 года на металлургическом комбинате газовщик и другие сотрудники предприятия производили запуск установки газокислородной смеси доменной печи № 6. Обвиняемый не проверил перед запуском исходное состояние запорной арматуры, в том числе ручных поворотных затворов, и с пульта управления отдал команду на запуск установки.

В итоге это привело к нарушению подачи газов в смеситель, образованию взрывоопасной смеси природного газа и кислорода на трубопроводе. На комбинате случился пожар, в результате которого один из сотрудников погиб, другой получил серьезные повреждения.

Суд назначил газовщику наказание в виде принудительных работ на срок три года с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Также ему на два года запрещено работать на опасных производственных объектах.

