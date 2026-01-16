Может понадобиться самим: Дания собралась отозвать F-16 с Украины

Фото: www.globallookpress.com/Rafael Bastante

Ситуация накалилась после высказываний президента США Дональда Трампа про Гренландию.

Дания допустила, что отзовет переданные Украине истребители F-16. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на скиндинавские СМИ.

Ситуация накалилась после высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости забрать Гренландию у Дании. Королевство намерено защищать принадлежащий ему остров.

Кроме того, ситуация в целом ставит под вопрос отправку вооружения киевскому режиму — теперь оно может понадобиться самим. Как заявило Минобороны Дании, у страны есть готовность применить оружие против американской армии, если в этом будет необходимость.

Гренландия является частью Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии в дополнение к союзническим обязательствам по Североатлантическому альянсу. Согласно договоренностям, Штаты взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол России в Дании опроверг наличие у Москвы притязаний на Гренландию. Таким образом он прокомментировал заявления Трампа о якобы существующих планах России и Китая взять остров под контроль.

