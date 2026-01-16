Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст внес пятерых человек и две организации в реестр иноагентов

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Внесенные в список персоны и структуры распространяли фейки о российской армии, выступали против СВО либо были учредителями организаций-иноагентов.

Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов — в него вошли пять человек и две организации. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Ряды иноагентов официально пополнили экономист Максим Миронов* за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), политолог Аркадий Дубнов*, который публично поддержал антироссийские санкций.

Также в списке оказались правозащитник Алексей Табалов* — учредитель организации-иноагента, американист Иван Курилла* — его внесли в список за распространение материалов иноагентов и фейки о власти РФ. Кроме того, иноагентом стала и выступающая против проведения спецоперации и взаимодействующая с нежелательной организацией активистка Ольга Курносова*.

Иноагентами являются и две организации: медиапроект «TV2media»* и проект «Люди Байкала»*, распространяющие ложную информацию о российской власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно арестовал Гарри Каспарова** за оправдание терроризма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признаны иноагентами в России.

** — признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов.