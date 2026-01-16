Коньки, парус и сюрприз: лидер фракции «Новые люди» исполнил новогодние желания трех детей

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девочки с родителями приехали в Москву и посетили Государственную Думу.

Сегодня сбылась мечта Златы из Ямало-Ненецкого автономного округа. Девочка впервые вышла на лед главного катка страны.

Школьница стремится стать фигуристкой и очень хотела получить в подарок новые коньки. Шарик с ее желанием снял с елки лидер фракции «Новые люди». Алексей Нечаев решил, что Злате будет интересно еще и поучиться катанию у участницы Олимпийских игр Анастасии Гребенкиной.

Также исполнились желания еще двух детей. Лиза из ДНР мечтала попробовать себя в роли капитана корабля, и теперь сможет научиться парусному спорту. Валерия просто попросила какой-нибудь сюрприз, и с подарком смогли угадать, это ролики. А еще девочкам провели экскурсию по Государственной Думе.

«Раньше мы дарили подарок, созванивались, но в этом году я понял, что на расстоянии это что-то не то. Поэтому детей позвали в Москву с родителями, чтобы познакомиться и побольше о детях узнать. Это интереснее гораздо. Я считаю, в чудеса верим все мы. Важно не только в них верить, важно их делать», — сказал руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Также детям и их родителям организовали насыщенную праздничную программу в Москве. Они побывали на Красной площади и в Художественном музее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.