Умер основатель Ginza Project Вадим Лапин

В последние годы ресторатор боролся с раком.

Основатель Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что в последние годы ресторатор боролся с раком. Сердце предпринимателя остановилось в больнице «Белоостров» в Санкт-Петербурге.

«Компания Ginza Project с прискорбием сообщает о кончине своего основателя — Вадима Валентиновича Лапина. Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием. Для Ginza Project это большая утрата…», — сказано в некрологе.

Теперь управление Ginza Project переходит к его сыну — Марку Лапину. Рестораны Ginza Project открылись в Петербурге в начале 2000-х годов. В сеть входит более сотни заведений, среди них — «Баклажан», «Volga-Volga», «Мари Vanna».

