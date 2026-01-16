Зеленский заявил о получении серьезного пакета ракет к системам ПВО

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

Какие именно снаряды получил Киев и для каких систем противовоздушной обороны они предназначены, президент Украины не уточнил.

Украина получила серьезный пакет ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом. Его слова привело издание «Интерфакс-Украина».

«Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. А на сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что на сегодняшний день у меня есть эти ракеты. <…> Сегодня, слава богу, с утра мы получили серьезный пакет», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Украина нуждается в постоянных поставках ракет. Он отметил, что боеприпасов не хватает не только для американских систем ПВО Patriot, но и для европейских комплексов. Зеленский добавил, что ему приходится лично «выбивать» каждый пакет ракет из стран Европы и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Выделение столь крупной суммы сопряжено с определенными требованиями к Киеву. Основное условие заключается в том, что выделяемые деньги должны возвращаться в экономику ЕС.

