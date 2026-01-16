Как в боевике: полицейские открыли огонь по Porsche, протаранившему их авто
Водитель Porsche протаранил машину ДПС в Балашихе, полицейские открыли огонь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Лихач пытался скрыться от инспекторов, но застрял в сугрубе.
В Балашихе полицейские открыли огонь по Porsche, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов. Напротив, мужчина, находившийся за рулем, планировал уехать от полицейских. В попытке скрыться от погони он врезался в автомобиль ДПС. После чего Porsche застрял в сугробе, а водителя задержали.
Полицейские досматрели автомобиль и допрашивают водителя иномарки, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина расстрелял троих хулиганов из травматического пистолета на остановке в центре Москвы. Пострадавшие, в том числе и 17-летний юноша, были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.
По предварительным данным, именно подросток был зачинщиком разборок. Конфликт начался еще в транспортном средстве.
Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения. Дело взято под контроль Таганской межрайонной прокуратурой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.