Кошелек пуст: как «дожить» до зарплаты после январских праздников

Жители Великобритании массово столкнулись с финансовым дефицитом в середине января после масштабных рождественских трат.

Половина работающих граждан Великобритании полностью израсходовала декабрьское жалованье за две недели до следующих выплат. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на статистические данные Virgin Media.

Согласно результатам исследования, около 66% опрошенных признались, что с огромным нетерпением ждут очередного зачисления средств на счета. Подобная ситуация возникла из-за традиционного скачка расходов в праздничный период, когда люди массово закупают подарки, дорогостоящие продукты питания, алкоголь и тратятся на разнообразные развлечения.

Статистика Банка Англии подтверждает, что в декабре траты среднестатистической семьи в среднем увеличиваются на 29%, что составляет примерно 713 фунтов стерлингов сверх обычного бюджета. Аналитики Virgin Media подчеркивают, что около 315 фунтов уходит только на посещение общественных заведений, а каждый четвертый британец тратит на социализацию более 500 фунтов.

При этом 57% респондентов признали, что изначально недооценили масштаб своих предпраздничных издержек. Чтобы исправить положение в январе, многие вынуждены переходить в режим жесткой экономии: каждый пятый планирует отложить дополнительно 400 фунтов, отказываясь от походов в кино или рестораны в пользу домашнего просмотра телешоу.

Специалисты рекомендуют тем, кто столкнулся с нехваткой средств, составить детализированный бюджет и временно приостановить платные подписки на стриминговые сервисы или спортзалы. Благотворительные организации советуют пересмотреть потребительскую корзину, выбирая бюджетные супермаркеты и используя накопленные баллы лояльности.

