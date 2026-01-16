Польша собралась заминировать восточную границу

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

Варшава грозит применить взрывные устройства в случае эскалации.

Польша планирует подготовку к минированию восточной границы. Об этом сообщил замминистра национальной обороны Цезари Томчик. Его заявление привело радио Zet.

Представитель оборонного ведомства отметил, что Варшава заранее подготовит территорию для будущих минных полей, но непосредственную установку мин совершит только в случае какой-либо эскалации. На это понадобится двое суток, утверждает Томчик.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Польши хотят установить противопехотные мины на линии укреплений обороны «Восточный щит» по границе с Белоруссией и Россией. По словам главы Минобороны республики, Варшаве требуется «более миллиона» взрывных устройств. Анонсировали начало масштабного производства мин в рамках польского ОПК.

До этого главы оборонных ведомств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии совместно заявили лидерам своих стран покинуть Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение противопехотных мин. Документ вступил в силу в 1999 году с целью защитить мирное население от последствий закладки скрытых взрывных устройств.

