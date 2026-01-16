Хулио Иглесиас ответил на обвинения в домогательстве

Фото: www.globallookpress.com/Guillaume Gaffiot

Две женщины, работавшие в доме певца, ранее заявили, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию.

Знаменитый испанский певец Хулио Иглесиас отверг обвинения двух женщин, утверждавших, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны артиста. Такое заявление он сделал в социальных сетях.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения двух человек, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что применял насилие, принуждение или относился с неуважением к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны», — заявил певец.

Также Иглесиас добавил, что нашел «большое утешение» в сообщениях поддержки со стороны поклонников в социальных сетях.

Во вторник, 13 января, газета elDiario.es писала о том, что две женщины, работавшие в доме у артиста, обвинили его в сексуальном домогательстве и систематических издевательствах. Это происходило в частных резиденциях Хулио Иглесиаса на Карибских и Багамских островах.

По словам женщин, некоторые из них подвергались сексуальному преследованию поздно ночью в спальне певца, а старшие сотрудники якобы оказывали давление, требуя исполнения его пожеланий.

