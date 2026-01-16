Туристы из Германии пересекли границу России со стороны Финляндии на снегоступах

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Путешественниками, по их признанию, двигало любопытство.

Трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу России и Финляндии. Об этом сообщили издание Yle и пресс-служба пограничной службы Финляндии.

Трое путешественников из Германии, находящихся на территории Финляндии, отправились на прогулку 14 января. Вскоре они пересекли границу с Россией в районе горнолыжного курорта Пальякке в Куусамо. Когда они возвращались обратно, их задержал пограничный патруль.

На допросе нарушители признались, что отправились на территорию соседнего государства из любопытства. В ведомстве уточнили, что на восточной границе отсутствует ограждение.

В ближайшее время дело передадут в суд. Издание отметило, что туристам предъявят обвинения до того, как они покинут Финляндию. Местные пограничники уже связались со своими российскими коллегами из-за этого инцидента.

За последний год граница стала туристической достопримечательностью. Однако на территорию нельзя заходить без специального разрешения. Нарушителей ждет штраф.

Прошедшим летом зафиксировали около 50 подобных происшествий, что на треть больше показателя 2024 года.

