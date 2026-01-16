Неудобная память: НАТО скрыла архив брифинга с оправданием ударов по Сербии

Фото: www.globallookpress.com/Frank Molter

Документ исчез в промежутке между 13 ноября и 6 декабря 2025 года.

Стенограмму брифинга от 25 мая 1999 года, на котором представитель альянса Джейми Ши комментировал и фактически оправдывал удары по гражданской инфраструктуре Сербии во время операции против Югославии, удалили с официального сайта НАТО. Об этом сообщили РИА Новости.

Из данных архивного сервиса Wayback Machine следует, что документ исчез в промежутке между 13 ноября и 6 декабря 2025 года. До этого стенограмма находилась в открытом доступе.

При этом известно, что на указанном брифинге пресс-секретарь НАТО заявлял об использовании объектов энергетики не только для нужд мирного населения, но и для систем военного управления. Он пояснял, что прекращение ударов напрямую зависело от согласия бывшего президента Югославии Слободана Милошевича выполнить условия Североатлантического альянса.

При этом возможные последствия для гражданских лиц, по его словам, возлагались на руководство страны, а восстановление подачи воды и электричества населению обещали после завершения военной кампании.

В НАТО на данный момент не дали ответа на запрос РИА Новости с разъяснением причин удаления этого архивного материала.

Конфликт между албанскими формированиями Освободительной армии Косово и сербскими силовыми структурами в 1999 году стал поводом для начала операции НАТО против Югославии. Бомбардировки проводили без санкции Совета Безопасности ООН, они основывались на заявлениях западных стран о якобы имевших место этнических чистках и гуманитарном кризисе в Косово.

Военная кампания длилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. По разным оценкам, ее жертвами стали более 2,5 тысяч человек, среди которых 87 детей. Материальный ущерб Югославии оценивался примерно в 100 миллиардов долларов. Кроме того, сербские врачи неоднократно сообщали о росте онкологических заболеваний, который связывают с применением боеприпасов с обедненным ураном.

