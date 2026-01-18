Год надежды: жительница Калифорнии ищет питомцев после пожаров

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/stefania

Ее каждое утро начинает с проверки сайтов приютов и групп помощи четвероногим.

В американском городе Алтадена местная жительница Дарлин Хэмилтон на протяжении 366 дней занимается поисками своих кошек, пропавших во время лесных пожаров в Калифорнии в январе 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.

Хозяйка животных, которой исполнилось 66 лет, каждое утро начинает с проверки сайтов приютов и групп помощи четвероногим. Она потеряла жилье, коллекцию памятных вещей и сад, но самым тяжелым ударом стало исчезновение кошек — мейн-куна по кличке Мерлин и калико по имени Кики.

Трагедия произошла ночью, когда из-за штормового ветра огонь добрался до жилых кварталов невероятно быстро. Муж Дарлин пытался защитить участок, но пламя мгновенно охватило деревянные постройки и заросли бамбука.

Женщина успела посадить крупного Мерлина в переноску, однако кот, поддавшись панике, вырвался и убежал в темноту. Кики скрылась в доме еще раньше. Из-за плотного дыма и работы пожарных супругам пришлось экстренно эвакуироваться, оставив двери открытыми, чтобы у животных был шанс на спасение.

Вернувшись на пепелище на следующий день, пара обнаружила лишь руины. При поиске обломков волонтеры не нашли останков кошек, что дало Дарлин веру в то, что питомцы могли спастись и прибиться к чужим людям.

На данный момент супруги переехали в арендованное жилье в том же городе, но продолжают расклеивать листовки в людных местах.

Дарлин признается, что ей больно видеть других владельцев с животными, но она готова принять любой исход.

«Сейчас, даже если бы кто-то сказал, что мои коты теперь любимые члены их семьи, я бы предпочла знать, что они живы, и позволить им счастливо жить», — сказала она.

