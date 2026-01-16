Трамп и фон дер Ляйен планируют провести переговоры по Украине

Фото: www.globallookpress.com/CNP / Admedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Встреча предварительно намечена на среду, 21 января.

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен собираются провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

«Фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине», — отметили в материале.

По информации Pais, встреча предварительно намечена на среду, 21 января. Источники уточнили, что целью переговоров станет дальнейшее обсуждение вероятных путей урегулирования украинского конфликта. Однако официальное подтверждение встречи на данный момент отсутствует.

В издании отметили, что в последние недели внимание международной повестки сместилось на события в Венесуэле, а также на угрозы в адрес Гренландии, в результате чего украинское направление отошло на второй план.

Также в El Pais указали, что на форуме может присутствовать глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин, 15 января, отметил, что кризис на Украине — прямое следствие того, что интересы РФ игнорируются. Глава государства уточнил, что РФ многократно выступала с инициативами о европейской глобальной безопасности. По его словам, в Кремле рассматривали решения, которые «могли бы устроить всех — в Америке, Европе, Азии, во всем мире».

При этом Трамп, 14 января, заявил, что украинский конфликт эскалирует Киев, а не Москва. Американский лидер сказал, что Путин показывает готовность завершить кризис на Украине, тогда как у Зеленского виден меньший энтузиазм.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков оценил заявление Трампа о затягивании конфликта Зеленским.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.