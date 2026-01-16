В Германии задумались о создании независимого от США ядерного щита

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

Германию беспокоит желание Трампа присоединить Гренландию.

В Германии начались дебаты о необходимости создания независимого от США ядерного щита. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

После заявлений президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию, в ФРГ начали обсуждать возможность создания независимого ядерного щита.

Кроме того, истекает срок действия договоров о контроле над вооружениями. Поэтому в Берлине появились сомнения относительно того, защитит ли их оружие США в случае масштабного конфликта. Также немцев беспокоят украинский кризис и отношение Трампа к России.

Депутаты Бундестага разошлись во мнениях. Одни сочли, что все вышеперечисленное не является поводом для наращивания ядерного вооружения, и даже непрямое участие Германии в проекте ядерного щита в Европе нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия и договор «Два плюс четыре».

Другие, напротив, уверены, что Германия и ЕС «должны быть способны к сдерживанию и обороне во всех сферах».

Есть и третья точка зрения. Ее приверженцы считают, что создание полноценных автономных ядерных сил в ЕС нереалистично. Нужно просто поделить ответственность за ядерное сдерживание на территории Европы между США, Великобританией и Францией. Это позволит расширять арсеналы как количественно, так и качественно.

Германия в таком случае могла бы финансировать этот проект в обмен на право голоса при принятии решений относительно применения ядерного оружия.

